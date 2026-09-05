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Мировое обозрение

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Сечин передал привет бывшим партнёрам из BP и ExxonMobil на запуске «Восток Ойл»

Сечин передал привет бывшим партнёрам из BP и ExxonMobil на запуске «Восток Ойл»

Запуск «Восток Ойла» — одного из самых амбициозных арктических проектов России — Игорь Сечин превратил в дипломатический жест в адрес бывших партнеров.

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