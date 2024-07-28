Остин: США готовы защитить Японию, в том числе посредством ядерных вооружений

Соединенные Штаты подтверждают приверженность защите Японии любыми военными средствами, как обычными, так и ядерными, заявил перед началом встречи японской и американской делегаций глава Пентагона Ллойд Остин.
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