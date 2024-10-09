Таджикские "культурно" – героиновые центры и их покровители ﻿

М

Марк

Если А. В. Жога не наведёт порядок, то грош ему цена и его болевым заслугам. Если А. В. Жога пришёл служить нашему Российскому народу, то он будет служить не на словах а на деле и это будет первым его экзаменом перед нашим Президентом России. Ведь просто проучиться по Президентской программе мало. Надо всё претворить в жизнь. Очень надеюсь, Артём Владимирович Жога услышит меня и попробует со мной связаться. Успехов ему и всего доброго.