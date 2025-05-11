Нападающий Свечников оценил победу "Каролины" над "Вашингтоном" в плей-офф

Российский нападающий "Каролины Харрикейнз" Андрей Свечников похвалил "Вашингтон Кэпиталз" после победы над командой в третьем матче второго раунда плей-офф Национальной хоккейной лиги (НХЛ), отметив отличную игру соперников.
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