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Мостовой о возможной стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? Все уже давно придумано. Меня ничем не удивить»

Мостовой о возможной стажировке в «Факеле»: «Что нового я увижу в Воронеже – хороший газон? Все уже давно придумано. Меня ничем не удивить»

Так бывший футболист сборной России ответил на предположения о том, что он может оказаться на стажировке в воронежском клубе.

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