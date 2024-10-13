Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России

«Я попросила их готовить узбекские блюда в детском саду»: Воспитатель делится опытом культурного обмена в России

Avia.pro - СМИ Ох, как же мы любим плов! Ну что тут сказать? Когда я услышал про эту новость, что в Челябинске решили отмечать День народного единства узбекскими костюмами и блюдами, первым моим чувством была радость.

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