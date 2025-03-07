В Ростове мужчины предлагают услугу «Парень на 8 Марта» без обязательств

Ростовчане славятся своей изобретательностью и предприимчивостью. К 8 марта на одном из сайтов объявлений появилось необычное предложение от мужчин из донской столицы, которые начали сдавать себя в аренду прекрасным дамам на праздничный вечер.
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