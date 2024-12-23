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Петербургский дневник

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В ВТБ назвали регионы с самыми большими любителями мандаринов

В ВТБ назвали регионы с самыми большими любителями мандаринов

Лидирует Ставропольский край Самые большие любители мандаринов в нашей стране живут в Ставропольском крае, Магаданской и Тульской областях, выяснили аналитики ВТБ, проанализировав в преддверии праздниковданные сервиса банка «Геоплатформа».

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