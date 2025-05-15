Во Франции расширили расследование против Ле Пен

BFMTV: Прокуратура Парижа расширила расследование против Ле Пен Прокуратура Парижа расширила рамки расследования, которое было начато ранее в отношении партии «Национальное объединение» и председателя ее парламентской фракции Марин Ле Пен в связи с финансированием избирательной кампании в 2022 году.