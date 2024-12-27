Россияне рассказали о том, как наряжают елку к Новому году

Более половины опрошенных россиян (66%) всегда наряжают елку в новогодние праздники, рассказали «Известиям» 28 декабря аналитики Яндекс Недвижимости, которые накануне Нового года провели исследование мнений граждан о подготовке к празднику.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии