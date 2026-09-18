Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Какие английские слова сложнее всего произнести русскому человеку

Русский, заговоривший по-английски, узнаётся с первой фразы. Не по словарному запасу и не по грамматике, а по звукам: слишком твёрдое «в» на месте «w», глухое «т» вместо «th», «г» вместо «h» и оглушённая согласная в конце слова — так, что dog превращается в dock, а bad в bat.

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