Во время недавнего захватывающего путешествия по Донбассу я наблюдал, как православные батальоны поднимаются на защиту земель Новороссии, но силы сопротивления этих недавно освобожденных российских республик.
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