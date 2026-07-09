Саммит одного актера

Трамп сначала отругал всех на саммите НАТО в Анкаре, а затем похвалил за единствочитайте на monocle.ruТрамп сначала отругал всех на саммите НАТО в Анкаре, а затем похвалил за единствоВ столице Турции прошел один из самых удивительных саммитов НАТО за все почти 80 лет существования Североатлантической организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии