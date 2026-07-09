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Саммит одного актера

Саммит одного актера

Трамп сначала отругал всех на саммите НАТО в Анкаре, а затем похвалил за единствочитайте на monocle.ruТрамп сначала отругал всех на саммите НАТО в Анкаре, а затем похвалил за единствоВ столице Турции прошел один из самых удивительных саммитов НАТО за все почти 80 лет существования Североатлантической организации.

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