Уволенный Зеленским экс-генпрокурор Украины Кравченко лишился отсрочки

Бывший генеральный прокурор Украины Руслан Кравченко лишился права на отсрочку от мобилизации. Об этом сообщает издание «Украинские новости» со ссылкой на источник в Офисе генпрокурора.
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