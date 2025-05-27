Трамп сопротивляется давлению на Россию. Есть три причины

Американский лидер не хочет давить на Москву по нескольким причинам.По данным газеты The Wall Street Journal (WSJ), президент США Дональд Трамп не хочет давить на Россию, чтобы остановить конфликт на Украине, и на это есть три причины.
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