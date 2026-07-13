Бывший разведчик США Скотт Риттер назвал покойного сенатора Линдси Грэма военным преступником. Грэм, включённый в список экстремистов Росфинмониторинга, скончался 12 июля из-за проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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