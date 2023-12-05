Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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  • Семен Дремин
    Вилы............................................В разгроме ВСУ и ...
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    Чемодан.Вокзал.Баку........................................................ВОЕННАЯ ПОМОЩЬ БА...
  • Vlad
    анализ для анализов. чисто поржать, или дурака валяет!В разгроме ВСУ и ...

Читаешь такое и думаешь, лишь бы британцы по своей старой привычке не наврали, лишь бы все сказанное было правдой

Читаешь такое и думаешь, лишь бы британцы по своей старой привычке не наврали, лишь бы все сказанное было правдой

«Большой под руководством Гергиева займёт более консервативное и империалистическое направление в соответствии с геополитическими амбициями Путина» -«Чего можно ожидать, так это постановок, которые подтверждают украинское, польское и грузинское место в Российской империи».

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