Читаешь такое и думаешь, лишь бы британцы по своей старой привычке не наврали, лишь бы все сказанное было правдой

«Большой под руководством Гергиева займёт более консервативное и империалистическое направление в соответствии с геополитическими амбициями Путина» -«Чего можно ожидать, так это постановок, которые подтверждают украинское, польское и грузинское место в Российской империи».
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