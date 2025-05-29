На трассе "Джубга - Сочи" образовалась гигантская пробка

Из-за разлива машинного масла на трассе "Джубга - Сочи" образовалась громадная пробка. Сотрудники специализированных служб принимают меры к устранению последствий происшествия на участке дороги возле черноморского поселка Агой под Туапсе.
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