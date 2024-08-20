Мертвых нацистов в курских лесах уже едят волки: Карта специальной военной операции на Украине на 20 августа 2024 года Юлия СоколоваВ последние месяцы боевые действия в Курской области привели к значительным потерям среди украинских военных.
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