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Почему высокотехнологичная армия Израиля несет ощутимые потери в противостоянии с боевиками ХАМАС

Почему высокотехнологичная армия Израиля несет ощутимые потери в противостоянии с боевиками ХАМАС

Сегодня Израиль является одним из крупнейших экспортеров оружия в мире. Причем, оружия уникального и высокотехнологичного, которое с удовольствием импортируют страны с собственным развитым ВПК.

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Комментарии
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Борис
Не стоит акцентировать внимание на дешевом &quot;кустарном&quot; вооружении ХАМАСа. Как уже достоверно известно, боевики прекрасно и в достаточном количестве используют новейшее вооружение, закупленное в Китае, России, Украине, США и в арабских странах. Это и стрелковое оружие, и противопехотное, и противотанковое. А наличие почти 700-километровых тоннелей практически под всей территорией Газы с выходами в Египте и Израиле во многом уравнивает шансы воюющих, так как их расположение является для израильских военных неизведанным лабиринтом, вроде лабиринта Минотавра, а для боевиков ХАМАСа - родным домом!
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19 час.

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