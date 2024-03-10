Почему высокотехнологичная армия Израиля несет ощутимые потери в противостоянии с боевиками ХАМАС

Борис

Не стоит акцентировать внимание на дешевом "кустарном" вооружении ХАМАСа. Как уже достоверно известно, боевики прекрасно и в достаточном количестве используют новейшее вооружение, закупленное в Китае, России, Украине, США и в арабских странах. Это и стрелковое оружие, и противопехотное, и противотанковое. А наличие почти 700-километровых тоннелей практически под всей территорией Газы с выходами в Египте и Израиле во многом уравнивает шансы воюющих, так как их расположение является для израильских военных неизведанным лабиринтом, вроде лабиринта Минотавра, а для боевиков ХАМАСа - родным домом!