Как сломать раскладушку за 80к? Замена дисплея на Samsung Galaxy Z Flip 4)

Сегодня я расскажу вам, почему не нужно покупать раскладушки. А также чего может стоить покупка таких технологичных лопат) А вообще, первый хитрый смартфон был выпущен ещё в 2018 году в виде прототипа, и называлось это чудо инженерной мысли FlexPai.
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