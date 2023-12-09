Как сломать раскладушку за 80к? Замена дисплея на Samsung Galaxy Z Flip 4)

﻿﻿Сегодня я расскажу вам, почему не нужно покупать раскладушки. А также чего может стоить покупка таких технологичных лопат) А вообще, первый хитрый смартфон был выпущен ещё в 2018 году в виде прототипа, и называлось это чудо инженерной мысли FlexPai.