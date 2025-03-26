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Калуга-поиск

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В микрорайонах Правобережье и Кубяка проходят субботники

В микрорайонах Правобережье и Кубяка проходят субботники

В Калуге после ушедшего снега возобновили наведение порядка на улицах и во дворах. Так, жители микрорайона Правобережье приступили к наведению порядка, участие в субботниках приняла депутат Гордумы Эльвира Капитонова.

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