В микрорайонах Правобережье и Кубяка проходят субботники

В Калуге после ушедшего снега возобновили наведение порядка на улицах и во дворах. Так, жители микрорайона Правобережье приступили к наведению порядка, участие в субботниках приняла депутат Гордумы Эльвира Капитонова.
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