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Представлен новый 7-местный КрАЗ-250 “Анис” 2023-2024 за 1 млн рублей

Представлен новый 7-местный КрАЗ-250 “Анис” 2023-2024 за 1 млн рублей

Недавно в Сети появились рендерные изображения нового кроссовера КрАЗ-250 “Анис” 2023-2024. Это достаточно интересная концепция легковой модели от производителя, который традиционно специализируется на выпуске грузовой и крупнотоннажной техники.

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