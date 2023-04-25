Представлен новый 7-местный КрАЗ-250 “Анис” 2023-2024 за 1 млн рублей

Недавно в Сети появились рендерные изображения нового кроссовера КрАЗ-250 “Анис” 2023-2024. Это достаточно интересная концепция легковой модели от производителя, который традиционно специализируется на выпуске грузовой и крупнотоннажной техники.
Недавно в Сети появились рендерные изображения нового кроссовера КрАЗ-250 “Анис” 2023-2024. Это достаточно интересная концепция легковой модели от производителя, который традиционно специализируется на выпуске грузовой и крупнотоннажной техники.
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