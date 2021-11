Champion of Champions 2021. Результаты, турнирная таблица

15 — 21 ноября, Чемпион Чемпионов 2021 (пригласительный), Bolton whites hotel, Болтон, Англия, Великобритания Победитель предыдущего турнира: Марк Аллен Champion of Champions Новости Champion of Champions 2021 Турнирная сетка: 1/8 финала 1/4 финала 1/2 финала Финал 7 фреймов (до 4-х побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 11 фреймов (до 6-ти побед) 19 фреймов (до 10-ти побед) Джадд Трамп Дэвид Лилли Стивен Магуайр Райан Дэй Кайрен Уилсон Джордан Браун Нил Робертсон Марк Уильямс Ронни О’Салливан Стюарт Бинхэм Джон Хиггинс Дин Джуньху Шон Мерфи Янь Бинтао Марк Селби Дэвид Гилберт Голосование — кто займет первое место?: Примечание: когда опрос включен в запись, пожалуйста Призовой фонд Champion of Champions 2021 по снукеру: Призовой фонд турнира Чемпион Чемпионов 2021 Общий призовой фонд 440 000 фунтов стерлингов Победитель — £ 150 000Финалист — £ 60 000 Полуфиналисты — £ 30 000 Четвертьфиналисты — £ 17 500 Участники 1/8 финала — £ 12 500 [свернуть] Сенчури брейки Champion of Champions 2021 по снукеру: Cотенные серии турнира Чемпион Чемпионов 2021 [свернуть] Финал Будет определён (-) Будет определён Первая сессия: начало 21.