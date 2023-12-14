Отечественные разработчики представили приложение для поиска должников

Уже совсем скоро брать деньги в долг, а, потом, прятаться от кредиторов может стать хлопотно. Российские разработчики из УрФУ разработали новую программу, функционал которой обеспечивает вычисление местонахождения должника.
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