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Акции Robin Energy упали на 42% после размещения бумаг со скидкой

Акции Robin Energy упали на 42% после размещения бумаг со скидкой

Акции Robin Energy Ltd. в пятницу потеряли 42,6% после того, как компания объявила о проведении публичного размещения новых акций по цене $4,00 за бумагу, что оказалось существенно ниже рыночных котировок.

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