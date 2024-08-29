МО: «Мста-С» уничтожила минометный расчет ВСУ на авдеевском направлении

Корректировку огня выполняли расчеты БПЛА «Орлан-30» САУ «Мста-С» группировки войск «Центр» ликвидировала минометный расчет украинской армии на авдеевском направлении, сообщили журналистам в Министерстве обороны России.
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