Федор Конюхов после 25 ноября начнет переход по Южному океану на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов в конце ноября отправится на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на сына мужчины и главу экспедиционного штаба Оскара Конюхова.
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