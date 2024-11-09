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Федор Конюхов после 25 ноября начнет переход по Южному океану на весельной лодке

Федор Конюхов после 25 ноября начнет переход по Южному океану на весельной лодке

Российский путешественник Федор Конюхов в конце ноября отправится на весельной лодке по Южному океану от мыса Горн до Австралии, передает РИА Новости со ссылкой на сына мужчины и главу экспедиционного штаба Оскара Конюхова.

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Комментарии
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вл
валерий лисицын
Федька Конюхов вообще уникум. Про таких в народе говорят &quot;не от мира сего&quot; . Отваги и смелости необыкновенной, этот человек. Но какова же его цель ? После каждого похода замышляет новый и снова идёт.
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