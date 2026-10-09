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Не только о футболе

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У «Спартака» — самый простой календарь до зимы. А вот ЦСКА не позавидуешь

У «Спартака» — самый простой календарь до зимы. А вот ЦСКА не позавидуешь

    А что «Зенит» и «Краснодар»? Пауза на сборные заканчивается, а сразу после неё нас ждёт суперпротивостояние: 10 октября «Краснодар» принимает «Зенит».

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