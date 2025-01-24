Bedrock Energy хочет, чтобы геотермальная энергия сделала центры обработки данных прохладнее, а офисы — более комфортными

Нефть и газ - не единственный источник энергии, скрывающийся под нашими ногами. Если пробурить скважину достаточно глубоко, температура Земли остается достаточно стабильной, чтобы она могла служить источником отопления и охлаждения для домов, офисов и центров обработки данных.
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