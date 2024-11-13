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Россиянам назвали неявные признаки рака желудка

Россиянам назвали неявные признаки рака желудка

Онколог, кандидат медицинских наук, заместитель генерального директора по научной деятельности клиники «Евроонко» Денис Романов рассказал, что при раке желудка часто возникают тошнота, рвота, изжога, диарея, запор, метеоризм, боли в животе.

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