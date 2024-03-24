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"Такого мы не видели": Во Франции рассказали, что случилось с украинскими войсками на фронте

"Такого мы не видели": Во Франции рассказали, что случилось с украинскими войсками на фронте

В репортаже французского телеканала "LCI" рассказали, что в последнее время случилось с украинскими войсками на фронте.

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