Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о рассмотрении возможности направить войска отдельных стран НАТО на Украину для противостояния России вряд ли было согласовано с остальными членами альянса, из-за чего ему потом пришлось отыгрывать назад, сказал в интервью «Известиям» российский министр иностранных дел Сергей Лавров.