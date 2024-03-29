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Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом

Лавров назвал идею Макрона направить войска НАТО на Украину экспромтом

Заявление президента Франции Эммануэля Макрона о рассмотрении возможности направить войска отдельных стран НАТО на Украину для противостояния России вряд ли было согласовано с остальными членами альянса, из-за чего ему потом пришлось отыгрывать назад, сказал в интервью «Известиям» российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

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