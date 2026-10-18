Канада: семь человек погибли и десятки получили ранения на базе канадских вооруженных сил (CFB) Уэйнрайт в Альберте после того, как в ходе учений с боевой стрельбой попал в газопровод или газовую скважину и вызвал взрыв и пожар во второй половине дня 17 октября.
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