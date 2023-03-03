В Совфеде предложили проект по "переселению" заключенных

Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов заявил, что направит в правительство законопроект, в соответствии с которым ФСИН сможет "переселять" заключенных в колонии в других регионах, если по месту их пребывания нет условий для работы.
Глава экономического комитета Совфеда Андрей Кутепов заявил, что направит в правительство законопроект, в соответствии с которым ФСИН сможет "переселять" заключенных в колонии в других регионах, если по месту их пребывания нет условий для работы.
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