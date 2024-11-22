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Расчет гаубиц «Гвоздика» уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет гаубиц «Гвоздика» уничтожил живую силу и опорный пункт ВСУ в зоне СВО

Расчет 122-миллиметровых самоходных гаубиц «Гвоздика» группировки войск «Восток» уничтожил живую силу и опорный пункт боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ) на южнодонецком направлении специальной военной операции (СВО).

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