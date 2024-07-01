Посетители выставки трофейной техники в Москве рассказывают о том, что вызывает наибольший интерес

На Поклонной горе в Москве продолжается выставка трофейной техники под открытым небом. Это оружие и военная техника, добытые нашими бойцами на различных участках линии боевого соприкосновения в ходе специальной военной операции.
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