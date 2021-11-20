В Приморье с командирами подразделений ВВО завершились учебные сборы

В Приморье с командирами подразделений ВВО завершились учебные сборы

Основная направленность сборов заключается в проверке профессиональной выучки каждого командира и повышение уровня их методической подготовки.

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