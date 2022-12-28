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«Барса» просила Бадиашиле остаться в «Монако» до лета, так как не может купить его зимой. Защитник близок к переходу в «Челси»

«Барса» просила Бадиашиле остаться в «Монако» до лета, так как не может купить его зимой. Защитник близок к переходу в «Челси»

Бенуа Бадиашиле интересовались «Манчестер Юнайтед» и «Барселона». Защитник близок к переходу в «Челси» из «Монако» за 35-40 млн евро.

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