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Уральский драматург отменил требование QR-кодов для входа в свой театр

Уральский драматург отменил требование QR-кодов для входа в свой театр

Наличие QR-кода по COVID-19 для входа в Коляда-театр в Екатеринбурге не обязательно, заявил драматург Николай Коляда 15 октября на своей странице в Facebook.

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