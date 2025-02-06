Какой фундамент подходит для деревянного дома?

Выбор фундамента — один из самых важных этапов при строительстве деревянного дома. Правильный фундамент не только обеспечивает стабильность и долговечность конструкции, но и влияет на безопасность, комфорт и энергоэффективность здания.
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