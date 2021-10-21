Мировое обозрение

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Пакистан открыл свое небо для транзитной торговли с Афганистаном

ВМФ Пакистана утверждает, что индийская подводная лодка пыталась войти в территориальные воды страны; Исламабад открыл воздушное пространство для транзита грузов в Афганистан; в Пекине начал работу Китайско-Пакистанский научно-исследовательский институт высшего образования; Исламабад рискует снова остаться в «сером списке» ФАТФ; Пакистану срочно требуется внешний заем на 6 миллиардов долларов — об этих и других событиях прошедшей недели расскажет автор Telegram-канала «Индия Сегодня».

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