«Жёсткий, но справедливый»: что говорят астрологи о натальной карте Карла III?

Принц Чарльз, принц Уэльский позирует для официального портрета в честь своего 60-летия 13 ноября 2008 года в Лондоне, Англия Журналисты любят строить прогнозы о правлении того или иного монарха не только на основании мнения королевских экспертов.
Принц Чарльз, принц Уэльский позирует для официального портрета в честь своего 60-летия 13 ноября 2008 года в Лондоне, Англия Журналисты любят строить прогнозы о правлении того или иного монарха не только на основании мнения королевских экспертов.
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