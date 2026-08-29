Иерей Кубышкин: особых церковных запретов на Ореховый Спас нет

Сегодня православные празднуют Ореховый Спас. Священник напомнил о правилах праздника.Если Ореховый Спас, ежегодно отмечаемый 29 августа, выпадает на среду или пятницу, в этот день действуют ограничения, предписанные для постных дней.
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