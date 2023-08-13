ВЗРОСЛЫЕ ЛЮДИ И ИХ ПРОБЛЕМЫ

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Мужчина начинает плохо относиться к женщинам ещё с детства

Мужчина начинает плохо относиться к женщинам ещё с детства

Я давно хотела опубликовать такую тему но всегда не было времени. Но сейчас я хочу затронуть такую тему: Почему многие мужчины не любят или ненавидят женщин.

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Комментарии
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ONIX
Вот спроси у них конкретику: какие мужчины,кто и как унижали,будуть мычать,как коровы,потому что живут надуманными штампами. Мужчин в солдаты забривали, с билетом в один конец, а  они до сих пор мужчин величают мужиками,начиная с крепостного права хотя прошло уже 150 лет. У  крепостного мужика не было никаких прав,только работать на помещика,а ноют вечно бабы. Такая же ложь,что баб били.. Телесным наказаниям подвергались в основном мужчины а тронуть крепостную бабу в семье,это значит попортить вещь хозяина,да и рожала эта особь новых крепостных хозяину. А мужик крепостной обязан был содержать всю эту ораву
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14 час.
ONIX
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13 час.
ONIX
От чего же,матери бывают разные?
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9 час.

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