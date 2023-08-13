Мужчина начинает плохо относиться к женщинам ещё с детства

ONIX

Вот спроси у них конкретику: какие мужчины,кто и как унижали,будуть мычать,как коровы,потому что живут надуманными штампами. Мужчин в солдаты забривали, с билетом в один конец, а они до сих пор мужчин величают мужиками,начиная с крепостного права хотя прошло уже 150 лет. У крепостного мужика не было никаких прав,только работать на помещика,а ноют вечно бабы. Такая же ложь,что баб били.. Телесным наказаниям подвергались в основном мужчины а тронуть крепостную бабу в семье,это значит попортить вещь хозяина,да и рожала эта особь новых крепостных хозяину. А мужик крепостной обязан был содержать всю эту ораву