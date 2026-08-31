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Бүген Татарстанда томан, яңгыр һәм кырау көтелә

Бүген Татарстанда томан, яңгыр һәм кырау көтелә

31 августта Татарстанда алмашынучан болытлы һава торышы көтелә. ТР Гидрометеорология һәм әйләнә-тирә мохитне күзәтү идарәсе мәгълүматлары буенча, көндез кайбер районнарда бераз яңгыр явачак.

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