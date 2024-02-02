Момент истины для Запада и всего мира

Весной, где-то в марте-апреле, но вряд ли позже мая, для Запада наступает момент истины. Дело не только в том, что при сохранении нынешней динамики (а с чего бы ей меняться?) к этому времени украинский фронт будет откатываться назад весьма заметно (на километры в день по всей или почти по всей линии) и безостановочно.