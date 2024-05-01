Ремонт блока управления духового шкафа Neff #2

Желаю всем удачи. Блок управления духовкой Нев, приехавший в Москву из другого города, имеет собственное окошко в корпусе напротив блока управления, которое его не защищает, а наоборот, в случае протечки жидкость попадает прямо в схема.
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