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Татар-информ

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«Враг делает все»: Данилин об атаках ВСУ и попытках сорвать выборы-2026

«Враг делает все»: Данилин об атаках ВСУ и попытках сорвать выборы-2026

Избирательная кампания 2026 года проходит на фоне эскалации конфликта и атак ВСУ. В интервью «Татар-информу» директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, как СВО повлияет на выборы, почему считает Рустама Минниханова одним из сильнейших глав регионов и какой видит будущую Госдуму.

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