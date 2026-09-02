«Враг делает все»: Данилин об атаках ВСУ и попытках сорвать выборы-2026

Избирательная кампания 2026 года проходит на фоне эскалации конфликта и атак ВСУ. В интервью «Татар-информу» директор Центра политического анализа Павел Данилин рассказал, как СВО повлияет на выборы, почему считает Рустама Минниханова одним из сильнейших глав регионов и какой видит будущую Госдуму.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Книги, которые хо...
- За Волгой от стол...
- Трамп объявил о с...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым