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В Кабардино-Балкарии семилетняя девочка утонула в котловане с водой

В Кабардино-Балкарии семилетняя девочка утонула в котловане с водой

В Нальчике следователи начали проверку из-за гибели малолетнего ребенка в затопленном котловане.Следком Кабардино-Балкарии сообщил подробности трагедии.

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